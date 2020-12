Maldini: “Daniel? Se è qui è perché lo merita. Il calcio è democratico”

Maldini a Dribbling: “Daniel? Se è qui è perché lo merita. Il calcio è democratico”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto a ‘Dribbling’, trasmissione sportiva di Rai 2, il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ha parlato anche di suo figlio Daniel, classe 2001 da quest’anno aggregato a tutti gli effetti in prima squadra. “Lo vedo tutti i giorni perché vive ancora a casa con noi. Ci salutiamo e viviamo in maniera normalissima con la massima naturalezza. Il calcio è democratico al massimo, se è qua è perché lo merita. Ci sono tante cose che gli danno fastidio. Come con mio padre, le cose che danno più fastidio sono le frasi in macchina dopo la partita”, ha dichiarato il dirigente rossonero.

