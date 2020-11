Malagò: “La politica non sistema lo sport, sono angosciato”

MILAN NEWS – Un periodo difficile per tutti, mondo dello sport compreso. Ecco perché ai microfoni del CorSera ha parlato direttamente Giovanni Malagò, presidente del CONI, soffermandosi sulle scelte della politica sullo sport. Ecco le sue dichiarazioni, molto forti: “Sono angosciato, abbiamo allontanato una o due generazioni dallo sport per Covid e altro. Provo profonda amarezza nel vedere che la politica invece di sistemare l’enorme problema delle palestre chiuse e dell’assoluta mancanza di sport nelle scuole, si occupa d’altro. Lo sport a scuola è una barca abbandonata in mezzo al mare e noi ne pagheremo delle conseguenze immense”.

CONTATTI AVVIATI PER UN DIFENSORE >>>