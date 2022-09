Malagò: “È l’ultima chiamata per il calcio italiano ma ci vuole armonia”

Intervistato ai microfoni del Corriere della Sera, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha espresso le sue soluzioni e preoccupazioni sullo stato dell'arte del calcio italiano che a dicembre sarà inoltre orfano dei Mondiali in Qatar: "Il calcio italiano deve capire che è arrivato all'ultima chiamata! Mi confronto ogni giorno con il presidente Gravina che ha studiato un progetto con un piano di riforme. La cosa importante è che tutte le parti in causa, come ad esempio Federazione e Lega, lavorino in collaborazione ed armonia, cose che al momento non ci sono". Leggi qui le TOP NEWS di giornata>>>