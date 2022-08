Maignan super dagli undici metri: dodicesimo rigore parato su 29 | News

Con il rigore parato a Domenico Berardi, Mike Maignan diventa il portiere ad aver detto di 'no' dagli undici metri in 12 occasioni su 29

Grazie a questo super intervento dell'ex Lille, Maignan ha parato il 12esimo rigore su 29 subiti della sua carriera. In percentuale si tratta del 31% dei rigori affrontati nei cinque grandi campionati europei (9 su 29, il primo in Serie A), nessun portiere ha una percentuale più alta tra quelli che ne hanno fronteggiati almeno 25 dal 2015/16 ad oggi. Inoltre, grazie a questo risultato, il Milan ha raggiunto il 14esimo clean sheet nel 2022. Secondo 'Opta', i rossoneri superano la Real Sociedad e si piazza al primo posto in solitaria in Europa in questa statistica. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>