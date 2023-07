Grave lutto nel mondo del calcio, nello specifico per i tifosi della Lazio. All'età di 68 anni, è morto Vincenzo D'Amico, eroe del primo Scudetto dei biancocelesti del 1974. L'ex calciatore nato a Latina era da giorni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una malattia. Un brutto giorni per gli appasionati di calcio che salutano un giocatore e opinionista storico. LEGGI ANCHE: Nuovi nomi per l’attacco e il centrocampo. Mercato Milan, le ultime di oggi