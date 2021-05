Lukaku, compleanno amaro: i Carabinieri piombano al suo party notturno

Oggi Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, compie 28 anni. Festa, però, rovinata dal blitz dei Carabinieri in un hotel nel centro di Milano

I Carabinieri della compagnia Milano Duomo e del nucleo radiomobile, infatti, sono intervenuti in un noto hotel nel centro di Milano in seguito ad una segnalazione. Arrivati sul posto, si sono imbattuti nel party notturno organizzato da Lukaku. Ben 24 persone sono state identificate e sanzionate .

Lukaku non sarebbe l'unico giocatore dell'Inter ad aver ricevuto la multa. Con lui, secondo indiscrezioni, anche Achraf Hakimi, Ashley Young e Ivan Perišić, i presenti alla festa. Il direttore del ristorante dell'alberto, così come tutti gli ospiti identificati, riceveranno la sanzione per la violazione delle normative anti-CoVid_19.