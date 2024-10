Lucchese-Milan Futuro: anche Buffon in tribuna a seguire la partita

Gianluigi Buffon , appena sposatosi con la giornalista Ilaria D’Amico , ha ancora qualche giorno prima di tornare al suo ruolo di capo delegazione della Nazionale italiana. L'ex portierone azzurro ha sorpreso tutti scegliendo di assistere alla partita tra Lucchese e Milan Futuro. Match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie C . La sua presenza inaspettata allo stadio Porta Elisa di Lucca non è passata inosservata.

Dopo il matrimonio da sogno a Villa Oliva, Buffon ha fatto tappa nello stadio dei rossoneri, accolto calorosamente dai tifosi. Quasi 4mila spettatori erano presenti per il match del 30 settembre, ma una parte del pubblico, la Curva Ovest, ha deciso di non entrare per protesta contro le squadre B. In tribuna, però, c'era lui, l'ex portiere della Juventus, che si è concesso ai tanti fan per selfie e foto ricordo. La serata a Lucca ha confermato l'affetto del pubblico per Buffon, che nonostante i recenti festeggiamenti, ha scelto di tornare in uno stadio e seguire da vicino il calcio italiano, anche nelle categorie minori.