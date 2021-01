Lovato, il suo ex allenatore: “Un conto è giocare a Verona, un altro nel Milan”

Lovato, parla l’ex allenatore

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Raffaele Ametrano, vice allenatore di Salvatore Sullo al Padova, ha raccontato le qualità di Matteo Lovato, giocatore del Verona cresciuto proprio in Veneto. Ecco le dichiarazioni sul classe 2000, accostato più vote al Milan: “A Padova eravamo senza giocatori lo scorso anno in ritiro e chiedemmo qualche giovane per poter fare numero e allenarci in modo adeguato. È arrivato questo ragazzo e da lì è stata anche un’intuizione dell’allenatore Sullo che l’ha visto e si è innamorato dandogli subito un’opportunità alla prima giornata facendolo debuttare in Lega Pro. Lui poi è stato bravo a cogliere questa occasione e a mettersi in mostra. Ha le qualità tecniche e fisiche per stare in un contesto importante. Deve migliorare e fare esperienza sicuramente perché giocare a Verona è un conto, farlo in Milan, Juve e Inter un altro“. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>