Lotta scudetto, Ambrosini: “Ecco la differenza tra Milan e Inter”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto a Radio Deejay. Ambrosini ha parlato ovviamente della lotta scudetto tra la squadra di Pioli e l'Inter di Inzaghi: "Io penso che il Milan abbia il destino nelle proprie mani. Quella è già una cosa che l'Inter non ha. Secondo me, si deve fare un ragionamento, a prescindere da come andrà a finire. Il mio ragionamento è questo che il Milan rispetto all'Inter e al Napoli, la mia sensazione è che durante l'anno abbia, nel momento di difficoltà che ogni squadra ha avuto è riuscita, secondo me, a non naufragare perché è riuscita, in un modo o in un altro, a gestire alcuni momenti. Quando c'è questo equilibrio qua, se vuoi fare un'analisi un po' più approfondita senza cadere nella coincidenza o nel caso. Poi, secondo me, fare un discorso generale di questo tipo qui, cioè l'Inter quando ha avuto un periodo brutto ha perso col Sassuolo, ha perso a Bologna per un infortunio. Ha avuto momenti in cui non è riuscita a gestire. Il Milan pareggia con l'Udinese, pareggia col Bologna in casa, ma non perde. Secondo me, quella all'interno di un equilibrio così anche il punto o due punti...".