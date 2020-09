Lorenzo Colombo, studente da 8,5 pagato solo 2.000 euro dal Milan

LA SCOPERTA DI COLOMBO

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport di questa mattina, ecco un bellissimo focus sulla vita e la quotidianità di Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan che sta cercando velocemente di imporsi tra i grandi. Lorenzo cresce calcisticamente nella Buraghese, la scuola calcio di Burago di Molgora, il paesino in cui è cresciuto e ha mosso i primi passi col pallone. A Vimercate invece ci è nato e ci è tornato per frequentare le superiori.

LA CRESCITA DI LORENZO

Oggi la Buraghese è in Terza Categoria, ma ha un centro sportivo molto curato e una sede ricca di coppe trofei giovanili. I primi passi, racconta Ezio Motta il suo primo allenatore, li mosse col fratello Biagio, due anni più grande di Lorenzo e oggi allenatore della Juniores della Buraghese. Colombo cattura subito l’attenzione di tutti fin da piccolo. Decisivo un test che la Buraghese disputò al Vismara contro il Milan. La squadra di Colombo perse 2-1, ma lui conquistò il rigore per la squadra. Motta al termine della gara andò da Andrea Biffi, allenatore del Milan, e gli disse: “Hai visto che bravo il nostro centravanti?”. Biffi rispose: “Riportalo qui martedì che ci sono gli osservatori”. Il mercoledì mattina Lorenzo passò al Milan.

IL PASSAGGIO IN ROSSONERO

Così Colombo è stata l’ennesima intuizione di Mauro Bianchessi, storico direttore del settore giovanile nel Milan di Galliani e Berlusconi, oggi alla Lazio, uno dei massimi esperti nel riconoscere ed ingaggiare giovani talenti. Lo portò in rossonero per la misera cifra di 2000 euro e oggi la sua valutazione è assolutamente in rampa di lancio.

STUDENTE DA 8.5

Lorenzo Colombo ha 18 anni e frequenta l’AFM (Amministrazione, finanza e marketing) ed è al quinto anno. Un ragazzo con la testa sulle spalle e studente diligente dalla media voto di 8,5 spiega la preside dell’istituto Elena Centemero alla Gazzetta. Per la scuola è un onore avere un ragazzo come Lorenzo che ha deciso di continuare gli studi e di non fermarsi. Una volta diplomato, la preside ha chiesto a Colombo di tornare per raccontare la sua esperienza, perché si ha sempre bisogno di esempi positivi.

NAZIONALE

Senza dimenticare la Nazionale. Per ora Lorenzo pensa a quella U20, con l’Europeo in programma a novembre. Il Ct Bollini è un altro che ha sempre creduto in lui, convocandolo la prima volta a 17 anni. Con la testa sulle spalle, traguardo dopo traguardo.