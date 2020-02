Longhi: “Ibrahimovic? Non è mobilissimo, ma ha un’incidenza enorme”

NEWS MILAN – Il giornalista Bruno Longhi, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e delle sue prestazioni al Milan.

“Per non giocare deve essere proprio in condizione disastrate. L’Ibrahimovic che vediamo in queste partite non è mobilissimo, ma l’incidenza che dà crea autostima nei suoi e crea qualche problemino nei difensori avversari, perché ti vedi un gigante del genere che in una maniera o nell’altra ti può risolvere la partita”. Intanto un attaccante parla di Jesus Suso, andato al Siviglia, continua a leggere >>>

