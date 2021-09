Liverpool, vittoria 3-0 contro il Leeds: l’avversario del Milan è in gran forma

Il Liverpool, prossimo avversario del Milan in Champions League, passa agevolmente sul campo del Leeds. I 'Reds' sono in forma

Quello che si prepara al ritorno in Champions League dopo più di 7 anni è un Milan in forma, reduce da tre prestazioni convincenti e tre vittorie consecutive. Il Liverpool però, prossimo avversario dei rossoneri, non se la passa di certo male. Dopo una stagione in chiaroscuro, i ragazzi di Jurgen Klopp hanno ritrovato la prima posizione in classifica insieme a Chelsea e Manchester United grazie ai 10 punti conquistati in 4 partite.