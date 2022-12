Liverpool-Milan, Elliott: “Origi è una leggenda, bello rivederlo”

Nel corso di oggi pomeriggio si giocherà Liverpool-Milan, partita che vedrà Divock Origi affrontare la sua vecchia squadra i suoi vecchi compagni, come Harvey Elliott, inglese classe 2003. Proprio lui ha parlato della sfida con il belga classe 1995, che per la prima volta sarà avversario. Ecco le sue parole al sito ufficiale dei Reds oggi: "Non vedo l'ora di vederlo. Che ragazzo! Gli ho parlato un paio di volte da quando se n'è andato. Sono solo felice per lui, proprio come tutti gli altri noi. Poterlo vedere, sarà bello e sarà sempre bello rivederlo in futuro. Oggi sarà una buona occasione per farlo. È un ragazzo meraviglioso e tutti qui al Liverpool amano ogni singola parte di lui. È unico nel suo genere... È un grande giocatore e vogliamo solo il meglio per lui. Non importa come ti senti, ti farà sempre sorridere. È una leggenda del calcio e una leggenda per noi. Mi è stato di grande aiuto per ambientarmi, era sempre lì per me e pronto a parlarmi se avessi avuto bisogno di qualcosa". Intanto il Milan ha compiuto un gesto bellissimo per i bisognosi >>>