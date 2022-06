Liverpool, il miglior gol della storia: i tifosi votano Divock Origi (Video)

Lo scorso 15 marzo il Liverpool ha spento 130 candeline. In occasione di questo anniversario il club ha lanciato un contest, invitando i propri tifosi a scegliere, tra 130 gol, quello più bello, importante e decisivo della storia dei 'Reds'. Una votazione che è durata per tutto il mese di giugno e che, finalmente, ha portato ad un vincitore.

Nella top ten mostrata in questo video, il Liverpool ha annunciato la vittoria di Divock Origi. Il gol in questione non può che essere quello segnato nella semifinale di Champions League nel 2019 contro il Barcellona. La squadra di Jurgen Klopp, sotto di tre reti, ha ribaltato il risultato con un incredibile 4-0 prima della vittoria in finale contro il Tottenham. Impossibile dimenticare proprio l'ultimo gol, messo a segno dal prossimo attaccante del Milan, su assist lampo di Alexander-Arnold su calcio d'angolo. Il belga, inoltre, si è rivelato ulteriormente decisivo aprendo le marcature e avviando dunque questa pazzesca rimonta.