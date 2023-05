Litigio durante Inter-Milan: spara a un uomo alla gamba e viene arrestato

Sebbene la semifinale di Champions League tra Inter e Milan sia già stata messa alle spalle da entrambe le squadre, c'è chi non si dimenticherà questo evento. Un uomo, infatti, come riferito da 'TMW' è stato arrestato a Foggia per aver sparato ad una gamba ad un altro uomo proprio a seguito di una discussione in un bar derivante, a quanto pare, dal match tra le due milanesi.