Lite Lukaku-Ibrahimovic, le ultime news dall’Inghilterra | News

The Sun: “Niente razzismo nello scontro Ibrahimovic-Lukaku”

Come riportato dal tabloid inglese The Sun, né l’Inter né Romelu Lukaku hanno accusato Zlatan Ibrahimovic di razzismo. Ovviamente il giornale fa riferimento allo scontro tra i due attaccanti durante il derby di Coppa Italia, dove qualcuno ha anche accusato il numero 11 del Milan di aver attribuito delle frasi razziste al centravanti belga.

Anche l'ex Galaxy aveva subito precisato il giorno seguente dell'episodio che la parola razzismo non fa parte del suo vocabolario. Dunque l'attaccante rossonero, dopo aver parlato anche alla procura federale, non rischia niente di grave.