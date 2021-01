Lite Lukaku-Ibrahimovic, F. Galli: “Hanno esagerato, ma finiamola qui”

Lite Lukaku-Ibrahimovic, parla Filippo Galli

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha parlato dello scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva’:

Sulla partita

“Buona prestazione del Milan fino a che è rimasto in undici, c’è stato l’episodio accentuato dallo stadio vuoto. Quando si è in campo l’adrenalina porta a dire anche cose che non si pensano, quindi si può chiudere qui il caso”.

Sulla possibile squalifica

“Ci sono organi atti a decidere e lo faranno rispetto al regolamento. Le situazioni dispiacciono a tutti, sarebbe meglio non vederle. Andarle ad enfatizzare oltre modo rischia di far finire fuori strada: i giocatori sono andati un po’ oltre, ma finiamola qui“.

Sul Milan

“Credo che un segnale sia arrivato comunque dopo il 3-0 con l’Atalanta. Non si può concedere una superiorità numerica a una squadra come l’Inter, ma il Milan ha trovato un assetto giusto per raggiungere i suoi obiettivi e adesso dovrà ripartire da quelle certezze anche in campionato”.

