Lite Ibrahimovic-Lukaku, Gentile: “Un episodio che fa parte del calcio”

Lite Ibrahimovic-Lukaku, parla Gentile

L’ex calciatore Claudio Gentile ha parlato della lite furiosa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corso del derby Inter-Milan in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “La rissa Ibra-Lukaku fa parte del calcio, è normale, c’era in palio qualificazione e in questi casi può esserci del nervosismo. Ho letto le parole che si sono detti, per me non è una novità un episodio del genere, sono cose che accaddero anche a me e a tanti altri. Sono abbastanza comuni”.

In particolare a lei cosa successe?

“Maradona me ne disse di tutti i colori, l’ho scritto anche nel mio libro. Mi diceva ‘Hijo de puta’, ma sono cose che si dicono per condizionare l’avversario. C’è chi ci cade e perde la testa e chi sopporta e poi si prende la rivincita. Io mi sono preso la rivincita”.

Ibra è anche un po’ provocatore?

“Penso non ci siano provocatori ma giocatori che subìto un fallo o una gomitata pensano che l’avversario l’abbia fatto apposta e allora lo insultano. L’altro si difende. Sono cose normali, magari sono risaltate di più perchè non c’era il pubblico”.

E alla prossima volta che si incontreranno che succederà?

“Si faranno i conti alla prossima. Vediamo, magari se capita uno pesta i piedi all’altro. Quando queste cose nascono così plateali, poi te le porti dietro. Può anche non succedere nulla ma anche che uno cerchi di vendicarsi“.

