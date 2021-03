Lite Ibrahimovic-Lukaku, chiusa l’indagine FIGC: la decisione / News

Ibrahimovic-Lukaku, la decisione

Dopo il brutto scontro verbale tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in Coppa Italia, la FIGC ha deciso di aprire un'indagine per capire se ci fossero eventuali risvolti razzisti nello scambio di battute acceso tra i due. Secondo quanto apprende l'ANSA, quest'ultima è stata chiusa in maniera definitiva. Questo il responso: comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club. La decisione è stata comunicata ai due giocatori, che potranno decidere di patteggiare una sanzione ridotta prima di un'eventuale deferimento.