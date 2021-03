Manchester United-Milan, la probabile formazione di Pioli in Europa League

Manchester United-Milan, così in campo il Diavolo ad ‘Old Trafford’?

Domani pomeriggio, alle ore 18:55 ad ‘Old Trafford‘, si disputerà Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. E Stefano Pioli, tecnico rossonero, sta ragionando sulla formazione da opporre ai ‘Red Devils‘ di Ole Gunnar Solskjær.

I quotidiani sportivi oggi in edicola spiegano come il Milan, per l’occasione, abbia recuperato sia Theo Hernández sia Sandro Tonali. Pertanto, nella formazione iniziale del Milan per la sfida nel ‘Teatro dei Sogni‘ contro il Manchester United, dovrebbero esserci entrambi. L’ex Diogo Dalot e Soualiho Meïte, dunque, dovrebbero accomodarsi in panchina.

In difesa, ballottaggio tra Simon Kjær, Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli: in tre per due maglie da titolare. Il centrale canadese naturalizzato inglese è l’unico sicuro di giocare (oggi alle ore 14:00 sarà in conferenza stampa a Milanello con Pioli, n.d.r.), mentre il danese ed il capitano rossonero si giocano l’altra casacca nel cuore della retroguardia rossonera.

Sulla trequarti, scelte praticamente obbligate per il Milan di Pioli. Con Ante Rebić ancora in dubbio, giocherà sicuramente Rade Krunić e l’unico ballottaggio è tra Alexis Saelemaekers, Samu Castillejo e Brahim Díaz. Anche loro in lizza per due maglie, con i primi due favoriti, dietro l’unico attaccante disponibile in casa rossonera, Rafael Leão.

Ricordiamo, infatti, come il Milan non possa contare sull’apporto di Jens Petter Hauge, escluso per questioni burocratiche dalla lista UEFA dopo il calciomercato invernale. Vediamo insieme, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Manchester United-Milan di Europa League di domani.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjær (Romagnoli), Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunić, Castillejo (Brahim Díaz); R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli (Kjær), Meïte, Brahim Díaz (Castillejo). Allenatore: Pioli. Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>