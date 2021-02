L’Inter cambia logo, l’evoluzione degli stemmi: Milan tradizionalista / News

La tradizione, la storia. Il Milan è tutto questo e rinnovandosi di volta in volta nelle vittorie ha avuto raramente bisogno di restaurare il proprio logo. Ecco perché non è cambiato quasi per niente. Il Milan è partito con le strisce rossonere accompagnate dalla Croce di San Giorgio, simbolo di Milano, e ancora oggi persiste. Cambiano solo i dettagli, con prima la dicitura “Milan Football and Cricket Club” sotto, poi con la forma ovale appare sopra la scritta “Milan” e sotto l’anno di fondazione (1899). Da lì pochi cambiamenti, con solo il passaggio alla sigla “ACM” in alto. Unica eccezione il diavoletto stilizzato degli anni Ottanta.

