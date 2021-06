L’indagine di Report: “Occhi sulla società di Raiola a Malta” | News

Report, programma Rai, entra nel mondo dei procuratori. In particolar modo, il servizio punterà gli occhi su Raiola e la sua società a Malta

Una guerra senza fine quella tra i procuratori e i club di calcio. E se si parla di procuratori non può che venire in mente Mino Raiola, uno dei più influenti sul campo. Proprio per dare luce a questo 'lato oscuro' del calcio composto da fidejussioni, commissioni e chi più ne ha più ne metta, il programma televisivo 'Report' - in onda lunedì sera su Rai 3 - tratterà in particolar modo la società 'Three Sport Business' proprio del noto agente, con sede a Malta. Ecco il lancio del programma di Sigfrido Rannucci su 'Radio Punto Nuovo'.