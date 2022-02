Lille-PSG 1-5: Botman segna il momentaneo pareggio a Donnarumma

Brutta sconfitta del Lille contro il PSG che ha perso 1-5 contro i parigini: gol del momentaneo pareggio segnato da Sven Botman

Ieri sera si è disputata Lille-PSG, gara valida per la 23^ giornata del campionato di Ligue 1. La partita è terminata 1-5 in favore della squadra di Mauricio Pochettino, sempre più spedita verso la vittoria del titolo. Reti dei parigini che portano le firme di Danilo, Kimpembe, Messi, Pereira e Mbappe, mentre per i padroni di casa il gol è stato segnato da Sven Botman. Il difensore olandese, che piace tanto al Milan, ha segnato la rete del momentaneo pareggio a Gianluigi Donnarumma, non perfetto nell'occasione. Esclusiva Ravezzani: "Kessié sembra mentalmente già fuori dal Milan".