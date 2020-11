Lille-Milan, Castillejo è il dodicesimo marcatore stagionale

Castillejo, dodicesimo marcatore stagionale

LILLE MILAN ULTIME NEWS – Con la rete siglata ieri sera contro il Lille, Samu Castillejo è diventato il dodicesimo marcatore rossonero della stagione. Lo spagnolo è andato a segno all’inizio della ripresa della gara di Europa League, ma il suo gol non è bastato al Milan per portare a casa la vittoria. I rossoneri, infatti, sono stati poi raggiunti al 65′ da una rete di Bamba. Il fatto che Castillejo sia il dodicesimo giocatore del Milan a segnare in questo inizio di stagione conferma la gradevole armonia del gruppo di mister Pioli.

