Ligue 1, Bordeaux-Monaco 1-1: assist di Yacine Adli | News

Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito al Bordeaux, ha fornito un assist a Oudin durante la partita contro il Monaco

Questo pomeriggio è andata in scena la partita tra Bordeaux e Monaco, gara valida per la 25^ giornata della Ligue 1. Padroni di casa che si trovano all'ultimo posto in classifica con 21 punti, mentre i monegaschi in sesta posizione con 38 punti. Tra le fila dei girondini c'è anche il calciatore in forza al Milan: Yacine Adli. Il centrocampista francese, una della poche note liete di questa stagione per il Bordeaux, ha disputato l'incontro giocando per 65 minuti prima di essere sostituito da Ignatenko. Gli è bastato poco più di un'ora per servire l'assist del momentaneo vantaggio del gol di Oudin. Vantaggio annullato da uno sfortunato autogol di Marcelo in favore degli ospiti. Milan, le top news di oggi: ultime sul rinnovo di Leao, idea Depay.