Totti esalta Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, presenta il suo libro: “La partita della vita”. Le parole di Francesco Totti su Zlatan Ibrahimovic, entrambi in collegamento col tecnico serbo: “Lui può giocare pure con una gamba fino a 50 anni. E’ un piacere vederlo, è bello, forte fisicamente, trova la soluzione che non ti aspetti. Spero di vederlo ancora per tanti anni”.

