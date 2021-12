Lewandowski si sfoga e punge Messi sul Pallone d’Oro: le sue parole

Lewandowski non ha digerito l'assegnazione del Pallone d'Oro a Messi e dopo qualche giorno ha detto ciò che pensa realmente.

Secondo la maggior parte delle persone Robert Lewandowski avrebbe dovuto vincere il Pallone d'Oro 2021, anche perché lo scorso non era stato assegnato. Invece se l'è aggiudicato per la settima volta Lionel Messi, argentino classe 1987 del Paris Saint-Germain, che però dal palco ha avuto un pensiero per il polacco. Lewandowski, attaccante polacco del Bayern Monaco classe 1988, ha poi parlato ai microfoni di Kanale Sportowym: "Non mi nascondo, ci sono rimasto male. Dopo il verdetto ero triste e insoddisfatto. Ci sono andato vicino, il fatto di competere con Messi mi fa capire a che livello sono arrivato, ma mi sono sentito triste. Rispetto Leo per come gioca e per quello che ha fatto, ma il morale era basso: fortunatamente non c'erano partite da giocare in quei giorni della settimana. Vorrei che le sue non fossero parole vuote, ma sincere. Anche se comunque l'idea non mi entusiasma".