Lewandowski, parole d’addio: “Ultima con il Bayern? Probabile”

Ultima partita con il Bayern Monaco per Robert Lewandowski? Il polacco si sbilancia e proferisce parole che sanno di addio

Non poteva non lasciare il segno nel modo che gli riesce meglio, ovvero fare gol. Il pareggio 2-2 tra Wolfsburg e Bayern Monaco ha sancito quella che, con tutta probabilità, l'ultima partita con i bavaresi di Robert Lewandowski. Il polacco, il cui contratto è in scadenza nel 2023, potrebbe lasciare il club già nel corso del calciomercato estivo. Negli ultimi giorni, stando alle indiscrezioni, Lewandowski vorrebbe cambiare aria, con il Barcellona che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Ma non solo rumours, perché è lo stesso calciatore a sbilanciarsi in maniera importante. Queste le dichiarazioni al termine della partita rilasciate ai microfoni di 'Viaplay Sport Polska'.