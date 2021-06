Lettera anonima a lady Baggio: “La maglia di Roberto non è più al sicuro”

Andreina Fabbi, moglie di Roberto Baggio, ha pubblicato sui social una lettera anonima arrivata nella sua abituazione: ecco cosa c'è scritto

E' arrivata una strana lettera nella casa di Roberto Baggio. La moglie dell'ex calciatore, Andreina Fabbi, ha pubblicato il documento sul suo profilo Instagram. Da quello che si può notare nel post, si tratta di una lettera scritta in francese e che porta la firma di 'A.L', iniziali di Arsenio Lupin. "La maglia di Roberto del '94 non è più al sicuro. Come lo so? Perché l'ho già presa", queste le parole presenti all'interno del biglietto. Non è mancata, ovviamente, la considerazione da parte di Lady Baggio, la quale ha commentato così il curioso evento. "Ecco, io non so chi sia A.L., ma deve essere un tipo che ha proprio tanta voglia di scherzare!". A meno che non ci sia dietro la Serie Tv basata sulla storia di Arsenio Lupin (la seconda stagione verrà trasmessa da venerdì su Netflix), se si dovesse trattare di uno scherzo sicuramente non è divertente. Intanto il Chelsea apre alla cessione di Giroud.