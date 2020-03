Lega Serie A – Consiglio straordinario in corso: ecco il motivo della riunione

ULTIME NEWS – Come riferito da ‘Sky Sport’, è in corso un Consiglio di Lega Serie A straordinario in diretta telefonica. Il motivo è quello relativo alle modifiche del calendario viste le tante gare rinviate a causa dell’emergenza coronavirus. E’ la seconda riunione dopo quella effettuata nella giornata di ieri: anche oggi, però, il tutto si è concluso con un nulla di fatto e ci si aggiornerà in seguito. Intanto segui il nostro live sul possibile addio di Zvonimir Boban già in serata, continua a leggere >>>

