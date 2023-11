Lecce, Sticchi Damiani contro gli arbitri: “Se retrocedo vi chiedo i danni”

Nei giorni scorsi il Giudice Sportivo di Serie A ha squalificato per tre giornate il n°1 del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo le proteste per il gol annullato a Roberto Piccoli in occasione della partita Lecce-Milan. Dalla sentenza spiccano le frasi che il presidente dei salentini avrebbe rivolto ad arbitro Abisso e assistenti. Le sue parole: " Se per questo schifo di oggi retrocedo vengo a chiedervi i danni . Vergogna, state uccidendo il calcio".

Una protesta che non è di certo passata inosservata dalle parti della Lega di A e che è stata prontamente sanzionata con una pesante squalificata. Ora il Lecce si trova al 14° posto in classifica a 5 punti dalla zona retrocessione occupata da Cagliari, terzultimo a 9 punti, Verona e Salernitana. La squadra giallorossa nelle prossime tre giornate di Serie A avrà tre partite fondamentali nella lotta per la salvezza. Infatti incontrerà in trasferta Verona ed Empoli, divise dalla gara casalinga co il Bologna al Via del Mare. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada ha scelto il bomber per gennaio: le ultime >>>