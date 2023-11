Lecce-Milan, i tifosi giallorossi: “Calcio pilotato da una sporca regia”

I tifosi del Lecce hanno esposto uno striscione al di fuori dello stadio Via del Mare, in cui criticano apertamente la FIGC e sottolineano come le piccole non possano battere le grandi. L'episodio 'incriminato' sarebbe il pestone di Roberto Piccoli su Malick Thiaw che ha portato all'annullamento del gol del possibile 3-2. Questo il testo dello striscione: "Davide non può battere Golia, il calcio è pilotato da una sporca regia. FIGC Me**a!".