Lecce-Milan, disponibili Kjaer e Origi. Una novità su Rebic: le ultime

Simon Kjaer e Divock Origi saranno disponibili per Lecce-Milan di domani pomeriggio. Ante Rebic sta migliorando. Ecco le ultime sul Diavolo

Daniele Triolo

Simon Kjaer e Divock Origi si sono allenati, come ieri, anche questa mattina in gruppo e sono disponibili, dunque, per Lecce-Milan di domani pomeriggio, ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare' per la partita della 18^ giornata della Serie A 2022-2023. Lo ha riportato il sito web del giornalista sportivo di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio.

Lecce-Milan, sì Kjaer e Origi. No Rebic, ma ... — Kjaer e Origi, pertanto, partiranno con il gruppo Milan oggi pomeriggio, alle ore 16:00, dall'aeroporto di Milano-Malpensa alla volta di Brindisi. Potrebbe partire con i rossoneri anche Ante Rebic, attaccante croato che si era fermato a fine dicembre, dopo l'amichevole persa per 0-3 in casa del PSV Eindhoven. Su di lui, a quanto pare, giungono buone notizie.

Rebic, infatti, non ci sarà a Lecce. Ma potrebbe essere disponibile per Milan-Inter, il derby di Milano in programma, in occasione della finale di Supercoppa Italiana, il prossimo mercoledì 18 gennaio alle 20:00 (ora italiana) a Riyad (Arabia Saudita).

Siccome il Milan, dal Salento, non farà rientro a Milano, ma raggiungerà direttamente Riyad, è possibile che Rebic, nel pomeriggio, sia parte integrante del gruppo rossonero. Vorrebbe, infatti, fare un tentativo per rientrare a disposizione. Lecce-Milan, le probabili formazioni: Tonali out, la scelta di Pioli >>>