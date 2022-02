Leao, grana Sporting: Milan pronto ad aiutare il portoghese / News

Il Milan si schiera con Rafael Leao. Il portoghese è in causa con lo Sporting Lisbona: in caso di condanna il Diavolo è pronto ad aiutarlo

Come noto il passaggio di Rafael Leao al Lille è finito nell'occhio del ciclone. Lo Sporting Lisbona, infatti, ha fatto causa al giocatore per la modalità con cui ha lasciato il Portogallo. L'attaccante del Milan, dunque, potrebbe essere costretto a sborsare, di proprio tasca, ben 16 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano portoghese 'O Jogo' nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il verdetto definitivo del Tas. In caso di condanna definitiva il Milan è pronto ad aiutare economicamente il suo numero 17, con cui sta trattando il rinnovo di contratto. Un gesto forte che mira a proteggere un giocatore che sta dimostrando un exploit evidente.