Leao, da svogliato a trascinatore: il portoghese si è preso il Milan con il sorriso

Tra le note più liete di questo Milan c'è sicuramente Rafael Leao, il quale è cresciuto a vista d'occhio e adesso trascina i rossoneri

Enrico Ianuario

L'esplosione di Rafael Leao è evidente a tutti. Come il titolo del suo album musicale 'Beginning', il portoghese ha di fatto dato vita ad un nuovo inizio con il Milan. Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', l'attaccante portoghese ha iniziato il nuovo anno solare con 3 gol e 2 assist in quattro partite. Nessuno come lui. Il classe 1999 probabilmente ha imparato la lezione e ha messo di lato quegli atteggiamenti tanto criticati dal popolo rossonero, Ibrahimovic in primis. Adesso gioca e lo fa divertendosi, lo fa con il sorriso stampato sulla faccia e ha anche imparato a cambiare il linguaggio del corpo.

I richiami di Pioli sono serviti, il quale spesso diceva del suo giocatore di avere la testa tra le nuvole. Oggi è decisivo, prolifico e incontenibile sulla fascia sinistra. In ogni partita di questo 2022 ha messo sempre il suo zampino. Rete e rigore procurato contro la Roma, assist per i gol di Ibra e Theo contro il Venezia, gol in Coppa Italia contro il Genoa e, ancora una volta, rete e rigore procurato contro lo Spezia. Il paragone con Thierry Henry, a questo punto, forse non è così esagerato. Lo paragonò al grande campione francese il suo ex compagno di squadra alla Juve Amoruso, così come lo stesso Pioli.

L'unica differenza la fanno solo i numeri dei gol, con Henry che giocava più 'da 9'. Anche Leao ha giocato prima punta sia con il Milan che con il Lille, ma è sulla fascia sinistra che si sente più a suo agio. Non è assolutamente un male, considerato anche che ha già migliorato la vena realizzativa. Con il gol allo Spezia, infatti, ha segnato la sua rete numero 8 in stagione, superando i sei timbri in rossonero nelle due passate stagioni. Gli sono serviti richiami e qualche panchina, ma adesso Leao si è preso in mano il Milan. Ibra gli ricorda quanto sia fondamentale l'aspetto mentale, Pioli quello tecnico e nel frattempo la società si frega le mani, la stessa che questa estate ha puntato con decisione sull'attaccante portoghese respingendo qualsiasi tipo di offerta. Milan, le top news di oggi: proposto Caleta-Car. Ultime su Pellegri.

