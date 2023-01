Lazio, brutte notizie per Sarri: Immobile salterà anche il Milan

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, mette in allarme il tecnico Maurizio Sarri in quanto dovrà saltare anche il Milan, causa infortunio

Quando Ciro Immobile è uscito dal campo nell'incontro con il Sassuolo al 14' si era capito che qualcosa non andasse e che il guaio fisico potesse essere più grave del previsto. E questo aveva fatto preoccupare tutto l'ambiente biancoceleste, dal tecnico Maurizio Sarri ai tifosi che rischiano di non poter più assistere per diverso tempo alle magie del loro campione.