Lazio, é già tempo di pensare al Milan: da valutare Vecino e Cataldi

In casa Lazio si pensa già al match con il Milan, sebbene siano da valutare le condizioni di Matias Vecino e Danilo Cataldi

Fabio Barera Redattore

Nemmeno il tempo di godersi il successo casalingo contro il Sassuolo, che fortifica la seconda posizione in Serie A, che per la Lazio è già tempo di pensare al Milan. Sì, perché la sfida che andrà in scena alle ore 15:00 di sabato 6 maggio sarà un crocevia importante per la stagione degli uomini di Maurizio Sarri, soprattutto in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

E proprio in vista del Milan, continuano i problemi a centrocampo in casa biancoceleste. Danilo Cataldi, che già ha saltato l'incontro dello stadio 'Olimpico', sarà ancora out, come confermato dal 'Corriere dello Sport' che riporta le dichiarazioni del professor Rodia: "Ha ricevuto un trauma contusivo al polpaccio destro nella sfida contro l'Inter. Il calciatore è stato sottoposto a trattamenti e terapie adeguate poiché la contusione ha determinato un ematoma al polpaccio. Ora stiamo lavorando per assorbire il versamento".

E anche per Matias Vecino la situazione non sembra essere tanto migliore, come lo stesso medico ha confermato nel post partita: "Ha avvertito un fastidio al flessore destro, ma si è fermato subito. Ora valuteremo cosa è successo". Contro il Milan, quindi, con ogni probabilità ci sarà Marcos Antonio in cabina di regia dal primo minuto. LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Junior Messias sul Diavolo e non solo >>>