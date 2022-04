Lazio-Milan, solita risposta dei tifosi: settore ospiti sold out / PM News

Si avvicina sempre di più Lazio-Milan, partita valida per la 34^ giornata di Serie A. Settore ospiti sold out: ecco cosa abbiamo scoperto

Si avvicina sempre di più Lazio-Milan, partita valida per la 34^ giornata di Serie A. Un appuntamento fondamentale per capire se i rossoneri avranno ancora adesso le scorie della brutta sconfitta nel derby di Coppa Italia. Un passo falso che, sicuramente, non ha spento la passione dei tifosi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il settore ospiti dello Stadio Olimpico di Roma è completamente sold out: sono 7.500 i biglietti venduti. Una risposta che ormai non fa più notizia dal momento che il popolo rossonero non ha mai fatto mancare il suo sostegno, anche nei momenti più difficili. Intanto il Milan sta studiando un colpo dal Real Madrid: le ultime news di mercato