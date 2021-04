Lazio-Milan, buone notizie per Inzaghi: Luis Alberto e Lucas Leiva in gruppo

Arrivano buone notizie per la Lazio che, contro il Milan, può contare su Luis Alberto e Lucas Leiva. I due hanno lavorato in gruppo

Si avvicina sempre di più il match tra Lazio e Milan, valido per la 33^ giornata di Serie A, in programma lunedì sera. Simone Inzaghi, dopo la guarigione dal Covid, è tornato a dirigere l'allenamento in quel di Formello. Buonissime notizie per l'allenatore bianconceleste che, come riferisce 'TuttoMercatoWeb', ha ritrovato gli acciaccati Luis Alberto e Lucas Leiva. Entrambi hanno svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo; niente da fare invece per Felipe Caicedo e Gonzalo Escalante, che restano indisponibili. Intanto spunta un nome nuovo per l'attacco: ipotesi low cost per il Milan