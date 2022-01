Lazetic, il messaggio della Stella Rossa: “Ti auguriamo tanta fortuna”

Attraverso un post su Instagram, la Stella Rossa ha mandato un messaggio di auguri a Marko Lazetic per la sua nuova avventura al Milan

E' iniziata da pochissimo la nuova avventura con il Milan per Marko Lazetic. Il giovane attaccante è arrivato a titolo definitivo dalla Stella Rossa per 5 milioni di euro. Proprio la sua ex squadra, attraverso un post su Instagram, ha voluto mandare un messaggio di auguri al classe 2004. "Marko, la tua Stella ti augura tanta fortuna e successo nel proseguimento della tua carriera!", queste le parole apparse sul social. Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.