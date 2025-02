A partire da martedì 18 febbraio, la leggendaria storia del Milan si fonde con la tecnologia per regalare ai visitatori un viaggio unico nel tempo. Grazie alla realtà aumentata, infatti, sarà possibile rivivere i trionfi rossoneri in Champions League all'interno della Sala Coppe, il cuore pulsante del museo di via Aldo Rossi.