La soddisfazione di Gazidis: “Stiamo ridando orgoglio al Milan” | News

Ultime Notizie Milan News: gli obiettivi di Gazidis

MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport UK. Il dirigente si è soffermato sugli obiettivi della società rossonera.

“Sono molto soddisfatto delle prestazioni della squadra, ma dobbiamo mantenere bene i piedi piantati a terra, questo è ancora l’inizio di un progetto di un club che ha passato tante vicissitudini in questo decennio. Quello che stiamo cercando di ridare è l’orgoglio a questa squadra, facendo le cose in maniera diversa soprattutto da come le fanno qui in Italia. Abbiamo la squadra più giovane dei cinque campionati più importanti, una cosa incredibile considerando che Zlatan con i suoi 39 anni alza terribilmente la media, anche con Zlatan siamo la squadra più giovane. Stiamo rivedendo radicalmente tutti i processi per il Milan e in generale il modo di fare calcio in Italia. Stiamo lottando anche se per ora non abbiamo conquistato nulla, non ci sono trofei, insomma siamo all’inizio”. Calciomercato Milan: suggestione Weah. Le novità. VAI ALLA NOTIZIA>>>