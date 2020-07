La settimana di Milan TV: Inferno, Milanello e doppio impegno del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Vediamo insieme il palinsesto settimanale di Milan TV, che accompagnerà il Diavolo verso Sassuolo-Milan e Milan-Atalanta.

L’INFERNO DEL LUNEDÌ – Nuovo appuntamento con l’Inferno del Lunedì di Milan TV. Oggi, lunedì 20 luglio, con inizio della diretta alle ore 18:00, riecco le opinioni a 360 gradi sul Milan alla vigilia della gara di Reggio Emilia. I tifosi milanisti possono intervenire sia via ‘Twitter‘ (#InfernodelLunedì) sia tramite ‘WhatsApp‘.

BOX TO BOX – A partire da domani, martedì 21 luglio, sarà in onda sul ‘Club Channel‘ rossonero il programma tattico del palinsesto milanista. Analisi tattica in profondità di Milan-Bologna di Serie A, con Mario Ielpo presente in studio.

MILANELLO DAILY – Ogni giorno sul ‘Club Channel‘ rossonero le immagini degli allenamenti individuali a Milanello, con una sintesi a totale disposizione dei tifosi rossoneri abbonati alla programmazione quotidiana. Lunedì e giovedì live le dichiarazioni pre-partita di Stefano Pioli.

SETTIMANA DURISSIMA – In arrivo due gare ravvicinate fra loro per la squadra rossonera: Sassuolo-Milan martedì 21 luglio alle ore 21:45 e Milan-Atalanta venerdì 24 luglio anche in questo caso alle ore 21:45. Per questo su Milan TV non saranno in onda solo i precedenti fra rossoneri e neroverdi ma anche gli ultimi in casa contro i bergamaschi.

LIVE PRE E POST – A partire dalle ore 20:45 di martedì 21 luglio, lo studio del ‘Club Channel‘ rossonero sarà live per il pre e il post partita di Sassuolo-Milan il quartultimo impegno di campionato per i rossoneri, in questa fase del torneo ricca di partite molto ravvicinate fra loro. ECCO CHI SARÀ L’ARBITRO DELLA SFIDA DEL ‘MAPEI STADIUM’ DI REGGIO EMILIA >>>