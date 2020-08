La settimana di Milan TV: Inferno del Lunedì, Box To Box ma non solo …

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco il palinsesto di Milan TV, canale tematico rossonero, nella settimana iniziata oggi e fino a domenica 9 agosto.

INFERNO DEL LUNEDÌ – Nuovo appuntamento con l’Inferno del Lunedì di Milan TV. Oggi, lunedì 3 agosto, con inizio della diretta alle ore 18:00, riecco le opinioni a 360 gradi sul Milan appena dopo la fine del campionato. I tifosi milanisti possono intervenire sia via ‘Twitter‘ (#InfernodelLunedì) sia tramite ‘WhatsApp‘.

MARCO E MAURIZIO – Durante l’ultimo appuntamento della stagione 2019-20 con l’Inferno del Lunedì, i tifosi milanisti potranno apprezzare i collegamenti con Maurizio Ganz, allenatore della Prima Squadra Femminile del Milan, e con Marco Simone, a sua volta gloria rossonera.

BOX TO BOX – A partire da domani, martedì 4 agosto, sarà in onda sul ‘Club Channel‘ rossonero il programma tattico del palinsesto milanista. Analisi tattica in profondità di Milan-Cagliari a ‘San Siro‘, con la redazione di Milan TV presente in studio.

SUPERCOPPA ROSSONERA – A partire da questa settimana, torna in onda su Milan TV la finale agostana di Supercoppa di Lega affrontata dal Milan nel 2011 a Pechino, contro i rivali cittadini dell’Inter. Il primo tempo finisce in un certo modo, ma il secondo …

THE RING – Anche questa settimana saranno in onda sul ‘Club Channel‘ rossonero i testa a testa con i quiz, le immagini, le statistiche sull’intera storia del Milan. E con un punteggio finale tra i duellanti… La corsa al titolo di campione è aperta! IMPORTANTE ACCORDO COMMERCIALE STRETTO DAL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓