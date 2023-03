Krunic, comprimario a chi? Rade si è preso il Milan

Quando alla fine della stagione 2018/2019 era stato annunciato il suo passaggio dall' Empoli al Milan , insieme al compagno in azzurro Ismael Bennacer , in molti probabilmente avevano storto il naso. Sì, perché al tempo il club toscano era appena retrocesso in Serie B e il Diavolo, con l'obiettivo di crescere, aveva puntato su due dei suoi giocatori.

Nel corso degli ultimi mesi, o ancora meglio delle ultime settimane, però, Rade Krunic ha reso quello che era il suo punto debole un vero pregio. A suon di prestazioni, mettendo umiltà e serietà sempre e comunque il classe 1993 è riuscito a prendersi il Milan e la dimostrazione evidente è stato il match contro il Tottenham . Partito da titolare ha giocato 90' di qualità a tutto campo, ripiegando spesso in fase difensiva con successo e proponendosi in avanti.

Krunic, con il tempo, è diventato l'arma in più di Stefano Pioli e del Diavolo, il centrocampista tuttofare che può agire da mediano di contenimento o da trequartista a supporto della punta. Ad oggi manca solo qualcosa in fase offensiva, la capacità di rendersi decisivo anche in fase realizzativa, ma il Milan dovrà ripartire anche da lui se vorrà continuare il processo di crescita. Possibilmente già dalla partita contro la Salernitana, da cui riparte la corsa per accedere alla prossima edizione della Champions League. Maldini: "Non siamo al livello di Bayern, City o Real, ma ora ce la giochiamo".