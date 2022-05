Krunic, Florenzi e non solo: gli uomini ombra ma decisivi del Milan

Uno scudetto voluto, meritato e... di tutti. Al Milan tutti hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo, nessuno escluso

" Krunic è intelligentissimo, sono una fortuna per un allenatore quelli così. È serio e disponibile. Se rivediamo tutta la stagione forse Castillejo ha giocato poco, ma ha segnato un gol decisivo, idem Daniel Maldini e Tatarusanu che para il rigore nel derby. Capisco che si esaltino i grandi, ma se siamo qui è perché chi ha giocato meno non ha mai mancato di disponibilità e rispetto verso di me e la squadra ".

Parole a musica di Stefano Pioli che, al termine di Milan-Atalanta, si è espresso così in conferenza stampa. Non sono dichiarazioni di facciata dal momento che i numeri parlano chiaro. In una stagione che non ha risparmiato nessuno con infortuni e Covid, sarebbe stato impossibile raggiungere lo scudetto se non ci fosse stata la totale disponibilità delle cosiddette 'seconde linee'. E allora ecco che Rade Krunic gioca con la stessa voglia da centrocampista centrale, da trequartista e, addirittura, da terzino destro. Succede anche che Samu Castillejo, sceso in campo per soli 122 minuti in stagione, entra contro il Verona, si procura un rigore e propizia un autogol decisivo che conclude la rimonta da 0-2 a 3-2.