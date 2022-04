Konami diventerà il primo Official Training Wear Partner del Milan

Nuova partnership tra AC Milan e Konami: dal 1° luglio il logo del videogioco eFootball figurerà sulle divise da allenamento dei rossoneri

Il nuovo Training Kit verrà svelato nei prossimi mesi, insieme ad altri dettagli di una partnership che guarda al futuro con un approccio che coniuga perfettamente l'universo fisico e quello digitale. Un percorso di lungo termine in cui Milan e KONAMI rafforzeranno il proprio posizionamento comune come brand di entertainment, generando un ecosistema innovativo di iniziative che uniranno giocatori e tifosi, dentro e fuori dal campo.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato quanto segue. "Siamo molto felici di riaccogliere KONAMI nella famiglia rossonera come Principal Partner e, per la prima volta in assoluto, come Training Wear Kit Partner della squadra maschile. Siamo entusiasti del potenziale che questa partnership ci offre sia come Club di calcio che come brand, permettendoci di esplorare nuovi territori e percorrere nuove strade assieme".