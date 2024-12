Che fine ha fatto Simon Kjaer? Ecco cosa fa oggi l’ex Milan

Dopo aver salutato il Milan, nella stagione 23/24, il classe '89 sembrava destinato a rimanere in Serie A. In estate, infatti, sia Genoa che Venezia avevano approfondito alcuni contatti con il difensore, salvo poi non concludere l'affare. Nonostante i 35 anni, Kjaer non sembra pronto a ritirarsi dal calcio giocato e nella sessione invernale del calciomercato potrebbero aprirsi nuove strade. Sarà ancora in Italia? Lo scopriremo presto, ma siamo certi che il nazionale danese ha ancora voglia di sorprendere.