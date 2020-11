Kjaer: “Atalanta e Gasperini? Non ha funzionato. Vi spiego | Milan News

Ultime Notizie Milan News: Kjaer e l’Atalanta

MILAN NEWS – Simon Kjer, difensore centrale del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua esperienza all’Atalanta. Perchè non ha funzionato con Gasperini? Ecco la spiegazione del calciatore.

“A Bergamo ho giocato 6 partite, non abbiamo mai perso. Gasperini non mi ha mai detto “sei troppo in là con gli anni” o “giochi male”, lasciarmi fuori è stata una decisione tattica. Ma non ho nulla contro di lui: non ha funzionato. Ho accettato le sue scelte, e quando non giocavo ne approfittavo per allenarmi. Volevo farmi trovare al top per la chiamata successiva, è arrivato il Milan. È andata bene, no?” Intanto il futuro di un centrocampista è segnato. VAI ALLA NOTIZIA>>>