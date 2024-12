Negli ultimi giorni è emersa la notizia secondo cui il Vismara , sede delle giovanili del Milan , ospiterà la Kings League . Non è però proprio così. C'è una puntualizzazione importante da fare: il torneo di Gerard Piquè non verrà ospitato dal centro sportivo del Milan, bensì dalla Fondazione Don Gnocchi , che ha due campi adiacenti al 'Puma House of Football' e li ha messi a disposizione per l'organizzazione del torneo. In tutto questo, però, il Milan - e di conseguenza il centro sportivo rossonero - non c'entra nulla.

Kings League, il Vismara teatro del torneo: ecco com'è coinvolto il Milan

Queste le parole di Antonio Troisi, direttore dell'Area territoriale Nord della Fondazione, che spiega come lo sviluppo dell'area e delle sue infrastrutture passi anche da questo accordo, come in passato è stato fatto con il Milan per il Vismara: "Siamo particolarmente lieti di aver sottoscritto questo accordo con Kings League. Per noi rappresenta un’opportunità di potenziamento delle strutture sportive a disposizione dell’utenza di cui ci prendiamo cura. In un’ottica di ottimale coabitazione fra i nostri ragazzi e operatori e il campionato di questa nuova disciplina. Il binomio sport e disabilità è di casa al “Vismara” e ora non potrà che rafforzarsi, visto che apriamo le porte a questo nuovo sport emergente. Lo leggo come un’opportunità in più per tutti noi e in particolare per i più fragili in un territorio come quello della zona sud della metropoli milanese profondamente segnato dalla disabilità e dal disagio di bambini, ragazzi, adulti e famiglie".